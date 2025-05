Serie B | Cremonese-Juve Stabia 3-0 grigiorossi in finale PlayOff

La Cremonese si conquista un posto in finale playoff della Serie B 2024-25, battendo la Juve Stabia con un netto 3-0. Dopo aver subito un 2-1 nell'andata, i grigiorossi guidati da Giovanni Stroppa dimostrano il loro valore e preparano ora la sfida decisiva contro Spezia o Catanzaro. Una vittoria che rimarca la determinazione della squadra di puntare alla promozione.

Cremonese-Juve Stabia termina 3-0 per i padroni di casa e la squadra di Stroppa è la prima finalista dei PlayOff della Serie B 2024-25 contro una tra Spezia e Catanzaro. E’ la Cremonese la prima finalista dei PlayOff della Serie B 2024-25. La squadra di Giovanni Stroppa ribalta il 2-1 dell’andata contro la Juve Stabia con un netto 3-0 griffato dalle reti di Castagnetti nel primo tempo e Johnsen e Vandeputte nella ripresa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface... 🔗 Leggi su Sportface.it

