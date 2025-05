Serie B 2024 25 Diretta LaB Channel Playoff Semifinale Ritorno Telecronisti Prime Video

Ancora 90 minuti per decidere le squadre finaliste dei playoff di Serie B 2024/25, trasmessi in diretta su Lab Channel e Prime Video. Gli appassionati di calcio possono vivere un’emozionante fase finale, seguendo con attenzione il ritorno delle semifinali. Chi conquisterà l’ultimo biglietto per la promozione in Serie A 2025/26? Restate sintonizzati per scoprire le sorti di questa emozionante corsa promozione.

Ancora 90 minuti e poi sapremo chi saranno le due squadre che si affronteranno in questa finale playoff della Serie BKT, per contendersi l'ultimo posto ancora da assegnare nella griglia di partenza della Serie A 202526. Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB Channel, disponibile su Prime Video, che trasmette tutte le partite delle sq.

