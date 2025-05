Serie A verdetti | Juve in Champions Roma in Europa Lazio fuori Lecce e Parma salvi in B vanno Venezia e Empoli| Classifica

L'ultima giornata di Serie A ha emesso i suoi verdetti finali: la Juventus conquista un posto in Champions League, mentre la Roma si qualifica per l'Europa. La Lazio, invece, resta fuori dalle competizioni europee. Lecce e Parma si salvano, mentre Venezia ed Empoli retrocedono, segnando un epilogo drammatico. Anche la Fiorentina accede alla Conference League, mentre il Bologna conquista un meritato posto in Europa League. Una stagione ricca di emozioni è giunta al termine!

Gli ultimi verdetti del campionato di serie A: la Fiorentina accede alla Conference. Bologna in Europa League... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Serie A, verdetti: Juve in Champions, Roma in Europa, Lazio fuori. Lecce e Parma salvi, in B vanno Venezia e Empoli| Classifica

