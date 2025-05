Serie A Venezia-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 25 maggio alle 20:45, Venezia e Juventus si affrontano allo stadio Pier Luigi Penzo nell'ultima giornata di Serie A. La Juventus, con più successi contro i veneziani, punta a consolidare la sua posizione. Le probabili formazioni saranno annunciate prima del match. La partita sarà trasmessa in tv e rappresenta l'ultimo appuntamento stagionale tra le due squadre. Un finale di stagione importante per entrambe, con storia e rivalità sullo sfondo.

Domenica 25 maggio, alle ore 20:45, lo stadio Pier Luigi Penzo sarà teatro dell'ultimo atto della stagione per Venezia e Juventus, che si sfideranno nella 38ª giornata di Serie A. Pre partita e precedenti La storia sorride alla Juventus, che ha vinto 17 delle 27 sfide totali in Serie A.

