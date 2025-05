Serie A Venezia-Juventus 2-3 Bianconeri qualificati in Champions | gol e highlights

La Juventus conquista la qualificazione alla Champions League grazie a una combattuta vittoria per 3-2 contro il Venezia. I bianconeri, protagonisti di una prestazione di carattere, trovano al gol con Yildiz, Kolo Muani e Locatelli, in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Rivivi i momenti salienti di un incontro cruciale, che conferma la determinazione della squadra nella corsa europea.

La Juventus non sbaglia l’ultima chiamata e, con un sofferto ma meritato 3-2 in casa del Venezia, si assicura la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I gol di Yildiz, Kolo Muani e Locatelli firmano una vittoria fondamentale, arrivata al termine di una gara intensa, piena... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Serie A, Venezia-Juventus 2-3. Bianconeri qualificati in Champions: gol e highlights

Aggiornamenti pubblicati da altri media

