Serie A ultimi verdetti | Juve in Champions Empoli e Venezia in B

(Adnkronos) – Juventus in Champions League, Empoli e Venezia in Serie B. Sono i verdetti dell'ultima giornata del campionato di Serie A, che si chiude oggi 25 maggio con l'ultimo turno. I bianconeri vincono 3-2 sul campo del Venezia e con 70 punti conquistano il quarto posto – alle spalle di Napoli, Inter e Atalanta . L'articolo Serie A, ultimi verdetti: Juve in Champions, Empoli e Venezia in B proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serie A, ultimi verdetti: Juve in Champions, Empoli e Venezia in B

