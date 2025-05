Serie A tutti i verdetti del campionato | dalle Coppe Europee alle retrocesse

La stagione 2024/25 di Serie A si è conclusa con la 38ª giornata, rivelando verdetti decisivi per il calcio italiano. Con il Napoli proclamato campione d’Italia, è tempo di svelare le squadre qualificate per le coppe europee e quelle retrocesse. Scopriamo insieme tutti i risultati e le emozioni di quest'anno indimenticabile.

Serie A, si chiusa la stagione 202425: ecco tutti i verdetti emessi dal campionato italiano, dalle coppe europee alle retrocessioni Si è conclusa la 38ª e ultima giornata di Serie A 202425: di seguito tutti i verdetti del campionato italiano. CAMPIONE D'ITALIA: Napoli QUALIFICATE IN CHAMPIONS LEAGUE: Napoli, Inter, Atalanta, Juve QUALIFICATE IN EUROPA LEAGUE: ...

