Serie A Torino-Roma 0-2 I granata chiudono tra i fischi | gol e highlights

Nell’ultima giornata di campionato, il Torino saluta la stagione con una prestazione deludente, chiudendo tra i fischi dei propri tifosi. La Roma si impone per 2-0 grazie a un rigore di Paredes e a un colpo di testa di Saelemaekers. I granata, mai realmente in partita, si congedano dalla stagione con un finale amaro, lasciando aperte molte interrogativi sul futuro. Highlights e gol di una gara che segna un triste epilogo.

