Serie A Tchatchoua vince lo "Speed Award" della stagione 2024 25

Jackson Tchatchoua si è aggiudicato il prestigioso "Frecciarossa Speed Award" della stagione 2024/25, riconoscendo il calciatore che ha raggiunto i picchi di velocità più sorprendenti in Serie A. Grazie alle sue straordinarie prestazioni in campo, Tchatchoua ha dimostrato non solo talenti atletici eccezionali, ma anche un'impareggiabile determinazione, diventando un punto di riferimento per tutti gli appassionati del calcio.

è Jackson Tchatchoua ad aggiudicarsi il premio `Frecciarossa Speed Award` che premia il calciatore che ha fatto registrare la media dei picchi... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Altre letture consigliate

Serie B: clamoroso, la Sampdoria retrocede in Serie C, giù anche il Cittadella. Vince il Brescia e si salva. Salernitana-Frosinone ai playout

Nell'ultima giornata di Serie B, si consumano clamorose retrocessioni: la storica Sampdoria scivola in Serie C insieme al Cittadella.

Serie A, Atalanta vince 2-1 contro la Roma e consolida il terzo posto. Per i giallorossi ora la Champions è lontana

Nell'ultima sfida di Serie A, l'Atalanta ha prevalso sulla Roma con un 2-1, consolidando il terzo posto in classifica.

Serie B: clamoroso, la Sampdoria retrocede in Serie C, giù anche il Cittadella. Vince il Brescia e si salva. Salernitana e Frosinone ai playout

Nell'ultima giornata della Serie B, un epilogo inaspettato scuote il campionato: la Sampdoria retrocede in Serie C, insieme al Cittadella.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie A, Tchatchoua vince lo "Speed Award" della stagione 2024/25

Da calciomercato.com: è Jackson Tchatchoua ad aggiudicarsi il premio `Frecciarossa Speed Award` che premia il calciatore che ha fatto registrare la media dei picchi di velocità più elevata.