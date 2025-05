Serie A si gioca per Champions e salvezza – Ultima giornata in diretta

Oggi, domenica 25 maggio, si conclude la 38esima giornata di Serie A, una giornata cruciale per le sorti di Champions e salvezza. Dopo i primi eventi del weekend, il gran finale mette in palio punti decisivi. Alle 20:45, le squadre in campo si contenderanno un futuro di gloria o di sofferenza, con gli occhi puntati su ogni singolo gol che potrebbe cambiare le sorti del campionato.

(Adnkronos) – Si chiude oggi, domenica 25 maggio, la 38esima giornata di Serie A. Dopo le prime 4 partite tra venerdì e sabato (Napoli-Cagliari e Como-Inter per lo scudetto, oltre alle ininfluenti Milan-Monza e Bologna-Genoa), tocca alla corsa Champions e alla lotta salvezza. Alle 20:45 tocca ad Atalanta-Parma, Lazio-Lecce, Venezia-Juve, Udinese-Fiorentina, Torino-Roma ed Empoli-Verona. ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Oggi, domenica 25 maggio, si chiude la 38esima giornata di Serie A, con in palio il prestigioso accesso alla Champions e la lotta per la salvezza.

Questa sera alle 20.45, 18 squadre scendono in campo per la 37ª giornata di Serie A, una tappa decisiva nelle lotte per scudetto, Champions League e salvezza.

