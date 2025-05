Serie A Roma in Europa League e Lazio fuori dalle coppe Juve in Champions

Nell'ultimo atto della stagione, la serie A regala emozioni intense: la Roma conquista l'Europa League, mentre la Lazio resta a mani vuote. La Juventus accede alla Champions in una sfida entusiasmante contro il Venezia, battendolo dopo una rimonta da brividi. Nel frattempo, il finale di campionato tiene con il fiato sospeso le squadre impegnate nella lotta per la salvezza e per una posizione nelle coppe europee.

Finale di campionato al cardiopalma per la lotta per non retrocedere e quella per andare nelle coppe europee. Dopo un'altalena lunga 90' (più recupero) i responsi non sono quelli più attesi: se la Juventus raggiunge la Champions League dopo una partita rocambolesca vinta rimontando due volte il Venezia col punteggio di 3-2, la Roma senza problemi vince a Tornino 2-0 e va in Europa League (insieme al Bologna che ha vinto la Coppa Italia). La sorpresa arriva dalla Lazio sconfitta in casa dal Lecce 1-0 e fuori dall'Europa per la concomitante vittoria della Fiorentina a Udine per 3-2: i viola per la quarta volta consecutiva in Conference League... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Serie A, Roma in Europa League e Lazio fuori dalle coppe. Juve in Champions

Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie A: Roma in Europa League, battuto il Toro e quinto posto - La Roma espugna Torino con le reti di Paredes su rigore e Saelemaekers, ma non basta per la Champions: i giallorossi sfiorano l'impresa, alla fine la Juve vince a Venezia e lascia a Claudio Ranieri ... Secondo ansa.it

La Juventus va in Champions col brivido, Locatelli su rigore scaccia i fantasmi: Roma in Europa League - La Juventus batte 3-2 il Venezia al Penzo nell'ultima giornata della Serie A 2024-2025 al termine di un match al cardiopalma e centra la qualificazione ... Segnala fanpage.it

Serie A, i verdetti: Roma in Europa League e Lazio fuori dalle coppe. Juve in Champions - Finale di campionato al cardiopalma per la lotta per non retrocedere e quella per andare nelle coppe europee. Dopo un'altalena lunga 90' ... Lo riporta iltempo.it

ROMA-MILAN 3-1 | HIGHLIGHTS | Roma Clinch European Spot | Serie A 2024/25