Serie A oggi l’ultima giornata | quando si gioca e dove vederla

Oggi si conclude il campionato di Serie A con l'ultima giornata, determinando i destini di molte squadre. Alle 20.45 si giocano sei partite in contemporanea, tra cui Atalanta-Parma e Lazio-Lecce. I tifosi potranno seguire le emozioni di questa giornata decisiva su vari canali, per scoprire chi accederà alla Champions League e chi invece dovrà affrontare la retrocessione.

Oggi termina il campionato di Serie A e si decideranno i destini di molte squadre, tra chi lotta per restare nella massima serie e chi per avere un posto nella prossima Champions League. Alle 20.45 sono in programma sei sfide in contemporanea: Atalanta-Parma. Lazio-Lecce. Udinese-Fiorentina. Torino-Roma. Empoli-Verona. Venezia-Juventus. Serie A, dove vedere l’ultima giornata in tv. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Dazn, alcune anche su Sky. Atalanta-Parma (Dazn) . Lazio-Lecce (DaznSky) . Udinese-Fiorentina (Dazn) . Torino-Roma (Dazn) . Empoli-Verona (DaznSky) . Venezia-Juventus (DaznSky) . 🔗 Leggi su Lapresse.it