Serie A | Milano e Brescia agguantano la semifinale

Milano e Brescia, dopo Trapani, si qualificano alle semifinali dei playoff di Serie A di basket. L'EA7 Emporio Armani Milano ha conquistato il pass sfruttando il primo match point davanti al pubblico dell’Unipol Forum, mentre la Germani Brescia ha ottenuto l'accesso alla semifinale. La vittoria di Milano e Brescia consolida la loro posizione nel torneo, portandole più vicine alla finale e premiando il buon rendimento nei playoff di questa stagione.

Bologna, 24 maggio 2025 – Dopo i Trapani Shark, anche l’EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia hanno staccato il pass per le semifinali playoff del campionato di Serie A di basket. L’Olimpia Milano ha sfruttato il primo match point a disposizione e davanti al pubblico amico dell’Unipol Forum ha ottenuto la seconda vittoria di fila piegando 89-82 la Dolomiti Energia Trentino e chiudendo la serie sul 3-1. Una vittoria su cui c’è la firma di Shavon Shields, ex di serata che ha chiuso la gara mettendo a referto un bottino personale di 27 punti totali, 9 dei quali mandati a bersaglio negli ultimi 4’ di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A: Milano e Brescia agguantano la semifinale

Leggi anche questi approfondimenti

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani…

Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

Basket, in gara-1 dei quarti di Serie A vincono Milano, Brescia e Trapani

Sono iniziati oggi i quarti di finale dei playoff di Serie A di basket, con tre incontri emozionanti.

Gara 1 playoff Basket Serie A 2025: Milano sbanca Trento, vincono Trapani, Brescia e Bologna

Le prime gare dei playoff di Serie A 2025 vedono le grandi: Milano, Trapani, Brescia e Bologna, conquistare vittorie importanti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie A: Milano e Brescia agguantano la semifinale

Segnala msn.com: L'Olimpia ha chiuso sul 3-1 la serie con Trento imponendosi per 89-82 grazie a un grande Shields (27 punti), mentre a Brescia è servito un overtime per chiudere i conti con Trieste, piegata 92-88 ...

Play-off, Milano e Brescia chiudono la serie sul 3-1 e volano in semifinale

Lo riporta msn.com: L'Olimpia ha piegato di nuovo (89-82) Trento, trascinata da un super Shields, autore di 27 punti. La Leonessa ha espugnato Trieste all'overtime (88-92). Ora ...

Playoff: sconfitte Milano e Brescia

Scrive rainews.it: Se gara-1 ha illuso Milano, la seconda partita dei playoff a Trento dice che non è una passeggiata: in svantaggio già dal primo quarto, messi in difficoltà da una difesa molto aggressiva, gli uomini d ...

Lega Basket Serie A, gli highlights di Milano-Brescia