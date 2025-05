Serie A | la Reyer Venezia si prende anche gara 4 e porta Bologna alla bella

La serie ha raggiunto un punto di svolta entusiasmante: l'Umana Reyer Venezia conquista gara 4 e rimette in equilibrio la sfida contro la Virtus Bologna. Con un trionfo che chiama ora a gara cinque, in programma martedì alla Segafredo Arena, le due squadre si contendono l'accesso alla semifinale scudetto e l'opportunità di sfidare l'EA7 Emporio Armani Milano. La tensione è alle stelle!

Venezia, 25 maggio 2025 – SarĂ gara cinque, che si giocherĂ martedì sera alla Segafredo Arena, a stabilire chi tra Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia raggiungerĂ l’EA7 Emporio Armani Milano in semifinale scudetto. La formazione lagunare, dopo lo 0-2 rimediato a Bologna, è riuscita infatti a impattare la serie sul 2-2 prendendosi anche gara 4 dopo aver piegato 84-78 i felsinei. Un successo su cui ci sono le griffe del “solito” Mfiondu Kabengele, che ha chiuso ancora in doppia doppia con 21 punti e 11 rimbalzi (ma anche tre triple su cinque tentativi, di cui quella finale che ha chiuso la contesa), di Kyle Wiltjer (13 punti) e di Xavier Munford (15 punti con un pesantissimo 47 dalla lunga distanza)... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A: la Reyer Venezia si prende anche gara 4 e porta Bologna alla bella

