Serie A Juve in Champions Roma in Europa League; beffata la Lazio

La stagione di Serie A si è conclusa, decretando la qualificazione della Juventus alla Champions League e della Roma all'Europa League. La Lazio, purtroppo, è stata beffata, perdendo l'accesso alle competizioni europee. Con il quadro definitivo delineato, le squadre italiane si preparano a affrontare le sfide europee per la prossima stagione, promettendo emozioni e colpi di scena.

Serie A, si è conclusa con il successo dei bianconeri la corsa Champions: bianconeri quarti, Roma in Europa League; in Conference. Si è chiusa la Serie A e con essa si delinea il quadro definitivo delle squadre italiane qualificate alle competizioni europee per la prossima stagione. La Champions League vedrà ai nastri di partenza Napoli, ...

