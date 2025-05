Serie A impresa del Lecce all’Olimpico! Venezia ed Empoli retrocedono in Serie B

Colpo di scena all’Olimpico: il Lecce compie un’impresa straordinaria, conquistando la salvezza in Serie A nonostante l’inferiorità numerica. Grazie a una prestazione di grande carattere, i salentini si assicurano la permanenza nella massima divisione, mentre il Venezia e l’Empoli devono fare i conti con la retrocessione in Serie B. Una giornata di emozioni e tensione che segna il destino di molte squadre.

Serie A lotta salvezza, Lecce e Parma vincono e mantengono la categoria; retrocedono in Serie B Venezia ed Empoli Colpo di scena all'Olimpico, dove il Lecce firma l'impresa che vale la permanenza in Serie A. In inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, i salentini resistono con grinta e trovano il gol salvezza grazie a ...

Cosa riportano altre fonti

Festa Lecce all'Olimpico, Lazio fuori dall'Europa - Esattamente il destino inverso rispetto a quello del Lecce che, in dieci uomini, riesce nell'impresa di battere i biancocelesti e conquistare una salvezza che sembrava quasi un miracolo, costringendo ...

Impresa Lecce all'Olimpico: vince 1-0 contro la Lazio e conquista la salvezza. Biancocelesti fuori dai giochi, retrocedono Empoli, Monza e Venezia - I pugliesi partono forte e al 3' sfiorano il gol con Gaspar, che di testa non riesce a schiacciare in rete. Al 22' Gilbert prova su punizione, ma il tiro è impreciso. Un minuto dopo Gallo va vicino al ...

Il Lecce centra l'impresa: vince contro la Lazio ed è salvo - Il Lecce ce la fa: all'ultima giornata conquista la salvezza centrando la vittoria all'Olimpico contro la Lazio.

La super prestazione del Lecce all’Olimpico | Inside The Match | Lazio-Lecce | Serie A 2022/23