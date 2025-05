Serie A gioia per Chivu! Il Parma chiude la pratica salvezza

Nella 38esima giornata di Serie A, il Parma celebra una vittoria cruciale che semplifica la sua corsa verso la salvezza. Grazie a un colpaccio in casa dell’Atalanta, la squadra di Chivu riesce a chiudere la pratica salvezza, regalando così gioia ai propri tifosi. Con questo risultato, si delineano i contorni finali della lotta per restare nel massimo campionato italiano.

Due partite fondamentali per capire la lotta alla salvezza che si è conclusa con i match di oggi: bene il Parma che fa il colpaccio pieno in casa dell’Atalanta. SALVEZZA – Si è chiusa la 38esima giornata di Serie A con gli ultimi verdetti sulla lotta salvezza. A sorridere all’ultima giornata del campionato è il Parma che con il pareggio contro l’Atalanta strappa all’ultima giornata la salvezza per la prossima stagione. A chiudere invece con il boccone amaro, dopo una stagione altalenante, è l’ Empoli di Sebastiano Esposito che con la sconfitta contro l’Hellas Verona dice addio alla massima serie italiana... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Serie A, gioia per Chivu! Il Parma chiude la pratica salvezza

