Serie A classifica finale dopo la 38ª e ultima giornata | tutti i verdetti

La Serie A ha chiuso i battenti con la trentottesima giornata, rivelando tutti i suoi verdetti. Il Napoli festeggia il titolo di campione d'Italia, seguito dall'Inter al secondo posto. Ma oltre al podio, ci sono anche importanti risvolti per le qualificazioni europee e la salvezza. Ecco tutti i dettagli su come si è delineata la classifica finale del campionato.

La Serie A si è definitivamente conclusa con gli ultimi risultati della trentottesima giornata. Dopo i due piazzamenti in testa, con il Napoli campione d'Italia e l'Inter seconda, arrivano anche i verdetti definitivi per quanto riguarda la corsa all'Europa e la lotta per la salvezza. I risultati e la classifica finale. SERIE A – 38ª GIORNATA: TUTTI I RISULTATI. Como-Inter 0-2 20? de Vrij, 51? Correa Napoli-Cagliari 2-0 42? McTominay, 51? Lukaku Bologna-Genoa 1-3 17? Vitinha, 26? e 43? Venturino, 64? Orsolini Milan-Monza 2-0 64? Gabbia, 74? Joao Felix Atalanta-Parma 2-3 31 e 32? Maldini (A), 49? Hainaut, 70? e 90? Ondrejka Empoli-Verona 1-2 4? Serdar, 42? Fazzini (E), 68? Bradaric Lazio-Lecce 0-1 43? Coulibaly Torino-Roma 0-2 17? Rig...

