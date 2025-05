Serie A chi va in Champions e chi retrocede | i verdetti dell’ultima giornata

Triplice fischio sui campi di gioco: si conclude ufficialmente la Serie A 2024/2025. Un campionato avvincente e ricco di colpi di scena ha reso questa stagione memorabile. Ecco i verdetti finali: chi conquisterà l'accesso alla Champions League e chi purtroppo retrocede. Scopriamo insieme i destini delle squadre in questa storica ultima giornata.

Triplice fischio sui campi di gioco: si conclude ufficialmente la Serie A 20242025. Ecco chi va in Champions e chi retrocede. Un campionato deciso all’ultimo respiro ha reso la Serie A 20242025 una delle stagioni più emozionanti e ricche di colpi di scena degli ultimi anni. Prima della 38esima giornata, i tifosi del massimo campionato italiano erano sicuri soltanto dell’Atalanta capace di blindare il terzo posto – e con esso, la qualificazione nell’Europa che conta – nonché della retrocessione del Monza. Il triplice fischio allo stadio Diego Armando Maradona ha incoronato il Napoli campione d’Italia, due anni dopo lo storico terzo Scudetto della storia partenopea... 🔗 Leggi su Sportface.it

