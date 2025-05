Serie A calcio 2025 | classifica finale e verdetti Scudetto qualificate a Champions League ed Europa League retrocesse in Serie B

Si è conclusa la Serie A 2024-2025, il massimo campionato italiano, svelando i suoi verdetti di stagione. Il Napoli ha trionfato, conquistando il quarto scudetto della sua storia. Con questo successo, gli azzurri si sono assicurati un posto nella Champions League, insieme ad altre squadre, mentre le formazioni retrocesse in Serie B chiudono un'annata ricca di emozioni. Scopriamo insieme la classifica finale e i dettagli di questa avvincente stagione.

Si è conclusa la Serie A 2024-2025 di calcio, il massimo campionato italiano ha espresso tutti i suoi verdetti al termine di questa intensa stagione. Il Napoli si è laureato Campione d'Italia, gli azzurri hanno conquistato il quarto scudetto della storia. I partenopei hanno avuto la meglio per un punto nel serratissimo duello con l'Inter, che ha animato l'intero torneo e che si è risolto soltanto all'ultima giornata come non succedeva da tempo alle nostre latitudini. Il Napoli e l'Inter giocheranno nella prossima Champions League insieme all'Atalanta (terza con qualche fase altalenante) e alla Juventus (riuscita a spuntarla all'ultima curva, contenendo il tentativo di sorpasso della rimontante Roma...

