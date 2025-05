Sequestro torture e criptovalute | il mistero dell’italiano a New York

A New York, un italiano di 28 anni vittima di sequestro e torture legate alle criptovalute è riuscito a fuggire. L’imprenditore che lo teneva in ostaggio è stato arrestato. È emerso anche il coinvolgimento di una giovane di Latina. Il caso solleva misteri sulla criminalità legata al mondo delle criptovalute e sui metodi usati per perseguitare e minacciare le vittime in ambito internazionale.

Il designer di 28 anni è riuscito a fuggire, arrestato l’imprenditore che lo teneva in ostaggio. Coinvolta una giovane di Latina 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sequestro, torture e criptovalute: il mistero dell’italiano a New York

