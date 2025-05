Sentry contro thanos | chi è il più potente nell’universo Marvel?

Nel panorama Marvel, Sentry e Thanos sono tra i più potenti. Thanos, il Titano Pazzo, è noto per forza bruta e intelligenza strategica, mentre Sentry possiede poteri quasi divini, incluso invulnerabilità, forza incredibile e capacità di rigenerazione. In MCU, Thanos ha affrontato Avengers, ma Sentry, introdotto nei fumetti, rappresenta una minaccia ancora più grande con capacità superiori. La discussione sulla supremazia si anima, ma molti considerano Sentry il più potente, grazie alle sue

analisi comparativa tra sentry e thanos nel mcu: potenza e capacità. Nel panorama cinematografico Marvel, la recente introduzione di Bob, noto come Sentry, in Thunderbolts*, ha riacceso il dibattito sulla supremazia tra i personaggi più potenti dell’universo. Da un lato, Thanos, il Titano Pazzo, riconosciuto come uno dei villain più imponenti sia nei fumetti che nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Dall’altro, la presenza di Sentry, una delle entità più potenti mai viste sul grande schermo. Questa analisi dettagliata confronta le capacità di entrambi, evidenziando chi potrebbe prevalere in uno scontro diretto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it