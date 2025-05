Sentimental Value | recensione del film di Joachim Trier – Cannes 78

"Sentimental Value" è un film di Joachim Trier presentato a Cannes nel 78. Trier, regista norvegese noto per "La persona peggiore del mondo", torna ancora una volta con un’opera che potrebbe consacrarlo. La recensione evidenzia il suo stile sensibile e autentico, capace di esplorare profondamente i sentimenti e le relazioni umane, consolidando la sua presenza nel panorama cinematografico internazionale.

Sentimental Value: recensione del film di Joachim Trier – Cannes 78 Questo potrebbe essere il suo anno. Il regista norvegese Joachim Trier è un habituè di Cannes e, ricordiamo, con La persona peggiore del mondo (2021, sua ultima partecipazione al Festival) è riuscito a guadagnarsi due premi di rilievo, Miglior sceneggiatura e Miglior Attrice per Renate Reinsve, risultati poi in due effettive candidature agli Oscar 2022. Ora, torna in concorso sulla Croisette con Sentimental Value, tra i titoli favoriti per la Palma d'oro di quest'anno, sostenuto dall'etichetta NEON, ovvero la casa di distribuzione che ha portato al pubblico – e fino agli Academy Awards – gli ultimi 5 vincitori della Palma d'oro.

Sentimental Value: la recensione del film di Joachim Trier in concorso al Festival di Cannes 2025

"Sentimental Value," il nuovo film di Joachim Trier in concorso a Cannes 2025, esplora i legami familiari con intensità e sensibilità.

Sound of Falling, recensione del film di Mascha Schilinsky #Cannes78

"Sound of Falling" di Mascha Schilinsky, presentato a Cannes 78, esplora la fragilità della percezione umana.

Enzo, educazione sentimentale e di classe nel film postumo di Cantet con Pierfrancesco Favino: la recensione

Nel film postumo di Laurent Cantet, diretto da Robin Campillo, Enzo, interpretato da Pierfrancesco Favino, affronta il conflitto tra le aspettative della sua famiglia alto borghese e la sua aspirazione a diventare muratore.

