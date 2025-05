Sentenza Corte di Cassazione | il 2013 può essere considerato un anno sabbatico? Pillole di Question Time

Nel 2013, a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione che nega il riconoscimento economico per il personale scolastico, si è sollevata l’ipotesi di considerarlo come un "anno sabbatico". Durante una diretta con il Presidente dell’ANIEF, Marcello Pacifico, tra i lavoratori si è discusso di questa interpretazione, analizzando le implicazioni e le possibili conseguenze di tale paragonamento. Ecco alcune pillole di question time su questa tematica.

A seguito della sentenza della Corte di Cassazione sul mancato riconoscimento economico del 2013 per il personale scolastico, è emersa durante una nostra diretta con il Presidente dell'ANIEF, Marcello Pacifico, tra i lavoratori l’ipotesi di paragonare quell’anno a un "anno sabbatico". Alcuni hanno interpretato la sua esclusione dagli scatti stipendiali come una sospensione dalla carriera a tutti gli effetti. Tuttavia, questa lettura non trova riscontro nella normativa vigente né nelle dichiarazioni del rappresentate sindacale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

