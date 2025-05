Sembrava eccitato non era una visita normale Ho avuto incubi per mesi il racconto delle vittime del medico-sindaco Giovanni Sgroi

«Sembrava eccitato. Ricordo la sua faccia, ho avuto incubi per mesi». Così una delle vittime del medicosindaco Giovanni Sgroi descrive l’angoscia vissuta durante le sue visite. All’età di 70 anni, questo noto gastroenterologo è stato posto agli arresti domiciliari, accusato di gravi reati che hanno scosso la comunità di Rivolta d’Adda, portando alla luce un dramma silenzioso e inquietante.

«Sembrava eccitato. Ricordo la sua faccia, ho avuto incubi per mesi». Questa è una delle testimonianze riportate nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato agli arresti domiciliari Giovanni Sgroi, 70 anni, noto gastroenterologo e sindaco di Rivolta d’Adda (Cremona). L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata su almeno quattro pazienti. Il caso è emerso il 14 maggio 2024 quando la 23enne Beatrice (nome di fantasia) si è presentata in una caserma nell’hinterland milanese dopo una visita al Centro medico polispecialistico di Pozzuolo Martesana. Secondo quanto riferito dal Messaggero, la giovane ha denunciato di aver subito commenti molesti da parte del medico che, durante la visita, le avrebbe detto: «Hai un bel fisico», «Sei carina», «Mangi tanto ma resti magra... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - «Sembrava eccitato, non era una visita normale. Ho avuto incubi per mesi», il racconto delle vittime del medico-sindaco Giovanni Sgroi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giovanni Sgroi, le pazienti: «Sembrava eccitato, non era una visita normale». Le testimonianze che incastano il medico

Giovanni Sgroi, medico coinvolto in un’indagine drammatica, si presentava alle pazienti con un’aria apparentemente eccitata, rendendo ogni visita diversa da un semplice controllo.

Libia nel caos: ucciso a Tripoli il signore della guerra al-Kikli, a marzo era stato in visita a Roma

Libia nel caos: è stato ucciso a Tripoli Abdel Ghani al-Kikli, il signore della guerra noto come "Ghaniwa", coinvolto in gravi violazioni dei diritti umani.

Furigrotta, rapina alle poste di via Caravaggio: uno dei banditi era in permesso per visita medica

Questa mattina a Napoli, l'ufficio postale di via Caravaggio è stato teatro di una rapina audace, compiuta da due banditi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giovanni Sgroi, le pazienti: «Sembrava eccitato, non era una visita normale». Le testimonianze che incastano il medico

Scrive msn.com: «Sembrava eccitato. Ricordo la sua faccia, ho avuto incubi per mesi». È una delle frasi più agghiaccianti contenute nell’ordinanza di custodia cautelare che ha ...

«Sembrava eccitato, non era una visita normale. Ho avuto incubi per mesi», il racconto delle vittime del medico-sindaco Giovanni Sgroi

Segnala msn.com: Il dottore e primo cittadino di Rivolta D’Adda (Cremona) è accusato di violenza sessuale aggravata su almeno quattro pazienti L'articolo «Sembrava eccitato, non era una visita normale. Ho avuto incubi ...

SOPRAVVIVERE NELLA SAVANA con gli ultimi uomini della pietra ????