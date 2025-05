Sei domande sul decreto sicurezza io costituzionalista inascoltata sono allarmata per i contenuti del provvedimento

Come costituzionalisti, ci opponiamo fortemente al decreto sicurezza, che riteniamo in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione. L’appello promosso da oltre 250 giuristi e sostenuto da numerosi cittadini ha già raccolto quasi diecimila firme in pochi giorni, evidenziando l’allarme condiviso. È fondamentale, quindi, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi di questo provvedimento, che potrebbe compromettere i diritti e le garanzie sanciti dalla nostra Carta.

di Roberta Calvano* L’appello sul decreto sicurezza promosso da più di 250 giuspubblicisti ed aperto all’adesione di tutti i cittadini ha raccolto in pochi giorni quasi diecimila firme. Come costituzionalisti ci siamo sentiti di dover sottoporre all’opinione pubblica l’allarme per i contenuti del provvedimento e per il modo in cui è stato sottratto all’esame parlamentare, nel corso del quale, proprio a causa delle sue molteplici criticità , si era dimostrato bisognoso di modifiche. Un testo che prevede un notevole numero di nuovi illeciti penali e l’aggravamento delle sanzioni per altri reati che già erano previsti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sei domande sul decreto sicurezza, io costituzionalista inascoltata sono allarmata per i contenuti del provvedimento

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico

Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

Il governo stoppa Costa sulla custodia cautelare: inammissibile il suo emendamento sul decreto sicurezza

Il governo ha bloccato l'emendamento di Costa sulla custodia cautelare, ritenendolo inammissibile nel decreto sicurezza.

Blindato al voto il decreto sicurezza. Sulla custodia cautelare vince Nordio, l’emendamento Costa diventa un odg

Il decreto sicurezza ha superato il voto con una versione blindata, grazie al guardasigilli Nordio, che rivendica il merito di aver inasprito le regole sulla custodia cautelare.

