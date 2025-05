Sei antisemita | Italo Bocchino accusa Rula Jebreal La lite furiosa in tv | È ubriaco o pazzo? – Il video

Durante una puntata di "Accordi&Disaccordi" su Nove, si è scatenato uno scontro acceso tra Rula Jebreal e Italo Bocchino. La discussione, accesa e vocale, ha coinvolto accuse e parole dure, lasciando molti spettatori stupiti. Il confronto è stato così intenso da sollevare dubbi sulla lucidità di Bocchino, confrontato tra l’ipotesi di essere ubriaco o pazzo, rendendo il dibattito uno dei più discussi degli ultimi tempi.

Scontro durissimo durante la puntata di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul canale Nove. Protagonisti dello scontro verbale sono stati Rula Jebreal, giornalista e autrice del libro Genocidio, e Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia. Il dibattito si è acceso durante una discussione sul Medio Oriente e sul premier israeliano Benjamin Netanyahu. Bocchino ha rivolto dure accuse a Jebreal, sostenendo che non avrebbe «mai condannato Hamas» in modo esplicito. La giornalista ha cercato di replicare, affermando di aver più volte espresso critiche nette: «L’ho fatto alla Cnn, l’ho fatto in Italia, l’ho fatto ovunque... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - «Sei antisemita»: Italo Bocchino accusa Rula Jebreal. La lite furiosa in tv: «È ubriaco o pazzo?» – Il video

