Sebino balneabile ma la sua salute merita solo un voto 6

Il Sebino è considerato balneabile, ma la sua salute ambientale riceve un voto 6. Durante il convegno, gli esperti di Arpa hanno evidenziato condizioni sufficienti, sottolineando la necessità di migliorare la depurazione. La Valle Camonica gioca un ruolo chiave in questa sfida. Uniacque conferma che dalla Bergamasca non arrivano reflui, ma la tutela del lago richiede uno sforzo continuo e interventi mirati.

IL CONVEGNO. Monitoraggi Arpa: «Condizioni sufficienti». Serve agire sulla depurazione, ma dalla Valle Camonica. Uniacque: «Dalla Bergamasca nessun refluo nel lago». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sebino balneabile, ma la sua salute merita solo un voto 6

Jannik Sinner, l’abbandono è ormai ufficiale: la colpa è tutta della sua salute | Non c’è nulla da fare

Jannik Sinner, dopo tre mesi di sospensione per doping, ha annunciato il suo abbandono ufficiale, attribuendo la colpa principalmente ai problemi di salute.

Una donna adotta un gatto per migliorare la sua salute mentale. Ma alla fine l’animale domestico ha iniziato a soffrire d’ansia più di lei

Michelle Lam ha deciso di adottare una gattina per migliorare la sua salute mentale, convinta dei benefici della pet therapy.

La storia di Salvatore Carnevale e la sua lotta per i diritti dei lavoratori al centro di una pièce teatrale

Arezzo, 13 maggio 2025 – A settant'anni dall'assassinio di Salvatore Carnevale, simbolo delle lotte per i diritti dei lavoratori, la pièce teatrale "Non era santo ma i miracoli faceva – Salvatore Carnevale" rivive le sue battaglie.

