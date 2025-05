Se rottami la tua vecchia auto ti danno 11 mila euro | questa davvero non la sapevi

Se rottami la tua vecchia auto, potresti ricevere fino a 11 mila euro! Non è un'informazione da poco, e potrebbe rivoluzionare il mercato automobilistico. A breve, potrebbero essere introdotti nuovi incentivi statali per l'acquisto di un veicolo nuovo. Scopriamo insieme le prime indiscrezioni sugli importi e i modelli che beneficeranno di questo bonus, in un momento cruciale per concessionari e acquirenti.

Un anno, proprio in questi giorni di fine maggio, i concessionari e gli italiani interessati all'acquisto di una nuova auto attendevano con trepidazione il via libera del.

Approfondimenti da altre fonti

Genova: se rottami la tua vecchia auto ricevi 5 anni di abbonamento ai mezzi pubblici - Genova e i mezzi pubblici gratis se rottami l’automobile: come funziona È molto semplice: tutti coloro che rottameranno la propria auto, ma non ne compreranno una seconda, avranno diritto a un ... rds.it scrive

Trasporti pubblici: 5 anni di abbonamento gratis se rottami la tua vecchia auto, ecco come aderire - In pratica, tutti quelli che mostrano la volontà di spostarsi con i mezzi di trasporto pubblico, eliminando l’auto privata dalla propria quotidianità, potranno beneficiare gratuitamente ... Lo riporta greenme.it

Come trasformare un'auto vecchia in un'auto nuova, in 5 mosse - Lavare accuratamente la macchina è il primo passo per farla sembrare nuova, ma non basta. Una barra di argilla aiuta a rimuovere sporco incrostato, catrame e residui che rendono la vernice opaca. Dopo ... Scrive esquire.com

