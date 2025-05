Se Conte approda alla Juve, c'è un calciatore da evitare assolutamente: attenzione alle sorprese del mercato. Con un passato di vittorie sorprendenti, ora il tecnico vuole ancora di più dalla sua squadra. Il Fantacalcio si anima tra promesse e delusioni, mentre le voci sul ritorno di Conte alimentano discussioni e timori. La stagione è appena iniziata, ma le mosse strategiche già fanno tremare i tifosi e gli appassionati.

Ha vinto dove sembrava impossibile, ma ora vuole di più. Conte guarda lontano, forse verso casa. E intanto il Fantacalcio inizia a tremare tra promesse e delusioni annunciate Se Conte va alla Juve c’è un calciatore che dovete evitare: fate attenzione (Foto: Ansa) – serieanews.com Il campionato è finito, e con lui anche i dubbi su Antonio Conte: ha portato il Napoli dove nessuno si sarebbe aspettato, almeno non così in fretta. Missione compiuta, obiettivo raggiunto. Forse anche troppo in fretta. Perché ora che lo scudetto è cucito sulle maglie azzurre, la domanda vera è un’altra: resterà davvero? La sensazione è che no, non resterà... 🔗 Leggi su Serieanews.com