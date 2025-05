Scuola per Imam nel Veronese indagano gli 007 francesi

Nel veronese, a San Giovanni Lupatoto, si trova l'Istituto di Studi Islam Bayan, una scuola per imam caratterizzata da un profilo riservato e misure di sicurezza elevate. Gli 007 francesi hanno avviato indagini su questa istituzione, autorizzata a rilasciare diplomi per centri islamici in Europa, datando le sue origini in un'ex fabbrica di calzature e destando così l'attenzione delle autorità .

A San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, sorge una scuola islamica dal profilo molto riservato, con ingressi blindati e nessuna insegna visibile. L’Istituto di Studi Islam Bayan, ospitato in un’ex fabbrica di calzature, è autorizzato a rilasciare diplomi per centri islamici in tutta Europa. Secondo un report dei servizi di intelligence francesi, la scuola è legata ideologicamente ai Fratelli Musulmani, una realtĂ con crescente influenza nel campo del culto e dell’istruzione islamica in Europa. La struttura non è aperta al pubblico, ma esclusivamente agli studenti dei corsi interni, e nei programmi si insegna la legge coranica come unica fonte normativa... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scuola per Imam nel Veronese, indagano gli 007 francesi

