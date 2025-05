Scudetto Napoli sui social sentiment positivo al 64%

Il sentiment positivo sui social per il quarto scudetto del Napoli si attesta al 64%, con oltre 6 milioni di interazioni e un incremento previsto. Questi dati, rilevati da V... in esclusiva per Adnkronos, testimoniano l'entusiasmo dei tifosi e l'impatto della conquista sui social network. La crescente partecipazione dimostra il forte coinvolgimento della community e la soddisfazione per il successo della squadra.

(Adnkronos) – Sui social network il sentiment positivo verso il quarto scudetto del Napoli si attesta al 64%, mentre le interazioni al momento superano quota 6 milioni ma sono destinate ancora a salire sensibilmente. È quanto emerge dall’instant sentiment realizzato, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica istituzionale e aziendale, attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening realizzata con algoritmo a base semantica italiana. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Scudetto Napoli, sui social sentiment positivo al 64%

Altre letture consigliate

Scudetto Napoli, sui social sentiment positivo al 64%

Sul quarto scudetto del Napoli, il sentiment positivo sui social raggiunge il 64%, con oltre 6 milioni di interazioni e in costante crescita.

Scudetto Napoli, sui social sentiment positivo al 64%

Il Napoli conquista il suo quarto scudetto e il sentiment positivo sui social raggiunge il 64%, con oltre 6 milioni di interazioni.

Verso la gara Scudetto Napoli-Cagliari: biglietti già esauriti. Il bagarinaggio corre... via social

In poche ore, i biglietti per la sfida scudetto Napoli-Cagliari sono andati esauriti, lasciando i tifosi senza possibilità di acquisto.

Approfondimenti da altre fonti

Scudetto Napoli, sui social sentiment positivo al 64%

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - Sui social network il sentiment positivo verso il quarto scudetto del Napoli si attesta al 64%, mentre le interazioni al momento superano quota 6 milioni ma sono destinate ancora a salir ...

Sentiment positivo sui social per il quarto scudetto del Napoli supera il 60% con oltre 6 milioni di interazioni

Da gaeta.it: La vittoria del Napoli nel campionato scatena festeggiamenti social con sentiment positivo al 64%, riconoscimenti ad Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, e reazioni contrastanti soprattutto da tifos ...

Lo scudetto del Napoli dai social: TikTok e Ig protagonisti. E tra le emoji c’è la bandiera della Scozia

Si legge su primaonline.it: A poche ore dal quarto scudetto, il Napoli ha macinato nuovi follower e interazioni su tutti i suoi canali social ...

Lo scudetto visto da Napoli, pari a Parma e gioia dei tifosi rimandata: "Da festa a psicodramma"