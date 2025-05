Scudetto Napoli | la squadra fa festa al Labelon

Il Napoli festeggia trionfalmente il suo quarto Scudetto, e il capitano Di Lorenzo ha organizzato una straordinaria celebrazione al Labelon. Un evento speciale che ha riunito la squadra azzurra e le loro famiglie in un'atmosfera di gioia. In questa occasione, il celebre pasticcere Ciro Poppella ha stupito tutti con due magnifiche torte: una imponente creazione di quattro piani, adornata da un bellissimo Vesuvio alla base.

Per festeggiare il 4° Scudetto del Napoli capitan Di Lorenzo ha organizzato una grande festa con tutti i calciatori azzurri e famiglie. Per i festeggiamenti è stato scelto il Labelon e per l'occasione Ciro Poppella ha creato due torte: una tutta azzurra, alta 4 piani, con alla base il Vesuvio

4° Scudetto Napoli: la squadra fa festa al Labelon

Il Napoli celebra il quarto Scudetto con una festa indimenticabile al Labelon, grazie all'iniziativa del capitano Di Lorenzo che ha riunito tutti i calciatori e le loro famiglie.

