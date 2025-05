Scudetto Napoli De Laurentiis al Mattino | Noi secondi a nessuno siamo capitale europea con una marcia in più e il sistema funziona

Aurelio De Laurentiis, partendo da zero, ha costruito in vent’anni la società sportiva più solida e profittevole di Serie A. Il Napoli, con il suo sistema efficiente, si proclama campione d’Italia e si profila come una potenza europea. De Laurentiis afferma che i partenopei sono secondi a nessuno, con una marcia in più, sottolineando la forza del progetto e l’importanza del successo.

Aurelio De Laurentiis è partito da sottozero, ma ha costruito in due decenni la società sportiva calcistica italiana più solida e profittevole del campionato di serie A. Si offre. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Scudetto Napoli, De Laurentiis al Mattino: «Noi secondi a nessuno, siamo capitale europea con una marcia in più e il sistema funziona»

