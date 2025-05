Scudetto Napoli Abodi | Vittoria con grande merito complimenti a De Laurentiis

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha commentato la vittoria del Napoli nello scudetto, sottolineando che la squadra ha vinto con grande merito grazie alla propria convinzione e a un gruppo guidato in modo eccezionale. Ha inoltre elogiato il tecnico Antonio Conte, definendolo una certezza. Abodi ha espresso i complimenti alla squadra e alla gestione, evidenziando l’importanza del successo ottenuto con impegno e determinazione.

"Conta chi ha vinto, vuol dire che ci ha creduto di piĂą. E credo che alla fine il Napoli abbia vinto con grande merito, perchĂ© è un gruppo guidato in modo eccezionale e Antonio Conte è quello che tutti conosciamo, è una certezza". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine di un evento di Fratelli d'Italia a Caivano, in merito alla vittoria dello scudetto da parte del Napoli. "Evidentemente la società è in grado di dimostrare ogni volta e di rinnovare le sue capacitĂ di programmazione, di pianificazione e anche di scelta degli uomini, perchĂ© poi alla fine in campo vanno gli uomini e le scelte le fanno gli uomini.