Scudetto Napoli Abodi | La festa ha conquistato il mondo

Abodi ha dichiarato che la vittoria dello scudetto del Napoli ha scatenato una festa globale, con Napoli che si è diffusa ovunque. La conquista è stata così significativa da rappresentare un modo di interpretare l'italianità e la dimensione culturale di Napoli, mostrando come la passione e l’orgoglio partenopeo abbiano superato i confini locali, unendo tifosi e appassionati in tutto il mondo.

Quella dello scudetto del Napoli è stata “una festa che si è allargata al mondo, perché io credo che il dato più affascinante è che Napoli è ovunque, non è soltanto lì. Questo secondo me è un fatto affascinante perché è un modo di interpretare anche l’italianità, o meglio la dimensione di Napoli, che fa bene comunque a tutti noi”. Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a Caivano per l’evento ‘Il coraggio di cambiare’ di Fratelli d’Italia, in merito alla vittoria dello scudetto da parte del Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scudetto Napoli, Abodi: “La festa ha conquistato il mondo”

Altre letture consigliate

Il comune di Napoli si prepara già alla festa scudetto: i provvedimenti

Il Comune di Napoli si sta attivando per gestire l'eventuale festa scudetto della squadra partenopea, in vista della decisiva partita contro il Parma.

Ipotesi festa scudetto, a Napoli strade chiuse e divieto fuochi d’artificio domenica 18: ordine della Questura

In vista di una possibile festa scudetto, la Questura di Napoli ha emesso ordini restrittivi per garantire la sicurezza.

Il piano del Comune di Napoli per l'eventuale festa scudetto di domenica: tutti i divieti e le strade chiuse al traffico

Il Comune di Napoli ha annunciato un piano dettagliato per gestire la possibile festa scudetto di domenica, con divieti e chiusure stradali per garantire la sicurezza.

Ne parlano su altre fonti

Abodi 'la vittoria del Napoli ha conquistato il mondo'

Riporta msn.com: "Quella per la vittoria dello scudetto è una festa che si è allargata al mondo. Il dato più affascinante, al di là della gioia sconfinata di Napoli, è che Napoli è ovunque, non solo lì. (ANSA) ...

Scudetto Napoli, Abodi: "La festa ha conquistato il mondo"

Lo riporta stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) Quella dello scudetto del Napoli è stata "una festa che si è allargata al mondo, perché io credo che il dato più affascinante è che ...

Ministro Abodi: "Lo scudetto vinto dalla squadra più forte. Conte ha fatto una cosa unica"

Secondo msn.com: Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha commentato la vittoria dello Scudetto del Napoli da Caivano: "Quella per la vittoria dello scudetto è una festa che si è allargata al mondo. Il dato più affas ...

Caivano (NA) - CALCIO. ABODI: IL NAPOLI HA VINTO SCUDETTO CON GRANDE MERITO (24.05.25)