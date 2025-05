Scudetto azzurro il film di De Laurentiis

"Scudetto azzurro" di De Laurentiis celebra il quarto scudetto del Napoli, con fuochi d’artificio e un’atmosfera di festa. Il film simbolizza il successo come un corpo celeste che domina il campionato, incarnando la passione e la vittoria napoletana. L’opera allude anche a temi filosofici, come l’Angelus Novus di Paul Klee, rappresentando un’emozionante celebrazione dello sport e dell’identità cittadina.

Nella notte illuminata a giorno dai fuochi d’artificio del quarto scudetto napoletano aleggia un corpo celeste. Spiega le ali sul campionato, impossessandosi del pallone, e come l’Angelus Novus di Paul . Scudetto azzurro, il film di De Laurentiis il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Scudetto azzurro, il film di De Laurentiis

Cannes, parte la 78ma edizione del festival con De Niro e tre film sull’Ucraina

Inizia oggi, 13 maggio, la 78esima edizione del Festival di Cannes, che si protrarrà fino al 24 maggio.

Cannes, parte la 78ma edizione del festival con De Niro e tre film sull’Ucraina

Cannes inaugura la sua 78esima edizione dal 13 al 24 maggio, promettendo undici giorni di cinema straordinario con anteprime attesissime e star del calibro di Robert De Niro.

Cannes, parte la 78ma edizione del festival con De Niro e tre film sull’Ucraina

Inizia oggi, 13 maggio, la 78ma edizione del Festival di Cannes, che si protrarrà fino al 24 maggio. Durante l'evento, si susseguiranno anteprime attesissime e la presenza di star di fama mondiale, tra cui Robert De Niro.

Scudetto azzurro, il film di De Laurentiis

Secondo ilmanifesto.it: Città (Sport) Nella notte illuminata a giorno dai fuochi d’artificio del quarto scudetto napoletano aleggia un corpo celeste. Spiega le ali sul campionato, impossessandosi del pallone, e come l’Angelu ...

Scudetto Napoli, il film del campionato: tutti i risultati e i gol. VIDEO

Secondo sport.sky.it: In campo Antonio vara la difesa a quattro, big match dai ritmi alti ma con poche occasioni: Koopmeiners spreca la migliore, stavolta in ombra Lukaku come Vlahovic. Terzo 0-0 di fila in campionato dei ...

Napoli, la notte di festa dei tifosi: lacrime e amore per uno Scudetto da film

Come scrive msn.com: Una città completamente in festa, non può essere altro perchè il Napoli è campione d`Italia per la quarta volta nella sua storia. è sembrato un vero e proprio film,.

La felicità di ORIALI-STELLINI per lo SCUDETTO NAPOLI: guardate la reazione all'uscita dal Maradona!