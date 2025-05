Scudetto al Napoli | meglio con Spalletti o Conte? Parlano i tifosi | VIDEO

Il Napoli celebra il suo secondo scudetto in tre anni, tra entusiasmo e passione. Dopo il trionfo di Luciano Spalletti nel 2023, ora si parla anche di Antonio Conte, con i tifosi pronti a condividere le loro opinioni nel video. Quale vittoria è stata più emozionante? La Gazzetta dello Sport ha aperto un dibattito tra i fan, confrontando le magie dei due allenatori e i ricordi di un’impresa indimenticabile.

Il Napoli ha vinto il secondo Scudetto in 3 anni: dopo quello di Luciano Spalletti, ecco Antonio Conte. I tifosi parlano di questo nel video. È stato più emozionante lo Scudetto del 2023 con Luciano Spalletti oppure quello di quest'anno con Antonio Conte? 'La Gazzetta dello Sport' lo ha chiesto ai tifosi del Napoli durante la nottata di festa per il quarto tricolore: ecco il loro parere nelle interviste video di Salvatore Malfitano

Zoff: «Lo scudetto di Conte a Napoli avrebbe un significato maggiore rispetto a quello di Spalletti»

Nell'ultima giornata di campionato, Dino Zoff commenta il duello tra Spalletti e Conte per lo scudetto del Napoli, sottolineando che il trionfo dei partenopei avrebbe un valore speciale.

Napoli spinge per lo Scudetto: "il Maradona vuole vincere", città in tilt e più gente in strada che con Spalletti

Napoli palpita entusiasmo e passione, con il motto "Il Maradona vuole vincere" che risuona tra le vie.

Scudetto Napoli, il pagellone degli azzurri: Conte über alles! Anguissa da 8, McTominay anche meglio. E ci sono anche 2 insufficienze

Il Napoli conquista il quarto scudetto, consolidando il suo trionfo con prestazioni di rilievo. Tra protagonisti e qualche debolezza, il "pagellone" degli azzurri evidenzia le performance migliori come Anguissa e McTominay, e alcune insufficienze.

