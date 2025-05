Scudetto al Napoli | ecco tutte le emozioni dei tifosi partenopei | VIDEO

Il Napoli ha conquistato il suo quarto Scudetto, suscitando immense emozioni tra i tifosi partenopei. In occasione della festa, i supporter hanno condiviso le loro reazioni e sentimenti attraverso interviste, celebrando questo storico traguardo. La serata di festa è stata un momento di grande entusiasmo e orgoglio per la città e i tifosi azzurri, che hanno vissuto intensamente il successo del loro team, simbolo di passione e vittoria.

Il Napoli è Campione d'Italia per la 4^ volta nella sua storia: le emozioni dei tifosi azzurri per lo Scudetto in queste interviste. Il video. Nella serata di festa per il 4^ titolo di Campione d'Italia della sua storia, 'La Gazzetta dello Sport' ha chiesto ai tifosi del Napoli di provare a descrivere l'emozione per la vittoria del quarto Scudetto: ecco cosa hanno detto nelle interviste rilasciate a Salvatore Malfitano.

Altri articoli sullo stesso argomento

Le notizie più recenti da fonti esterne

