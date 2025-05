Scontro tra auto e moto lungo la Statale 45

Domenica 25 maggio, lungo la Statale 45 a Rivergaro, si è verificato uno scontro tra un'auto Mercedes e una moto Yamaha. L’incidente, avvenuto al bivio per Pieve Dugliara, ha coinvolto un motociclista di 54 anni, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

