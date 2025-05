Scontro frontale tra auto | muore ragazzo di 21 anni gravissima l’amica

Agliana, 25 maggio 2025 – Un violento scontro frontale tra due auto si è verificato nella notte, causando una tragedia. Nello schianto sono deceduto un ragazzo di 21 anni, mentre l’amica è rimasta gravemente ferita. L’incidente, avvenuto attorno alle 4 in via Selva, ha seminato dolore e sgomento tra la comunità locale, che si prepara a affrontare le conseguenze di questa drammatica tragedia.

Agliana (Pistoia), 25 maggio 2025 – Uno schianto terribile, un boato nella notte inoltrata. Due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 4 in via Selva, ad Agliana. Nello scontro è morto un ragazzo di 21 anni, altri tre sono rimasti feriti in modo grave e trasportati in codice rosso in ospedale. L’incidente stradale è avvenuto dopo la rotonda della ditta Tonsoni, tra Agliana e Ferruccia. Nell’impatto il ragazzo è morto sul colpo, gravissima un’amica. Sul posto sono intervenuti in pochissimo tempo i sanitari del 118 con l’automedica, un’ambulanza della Misericordia di Agliana, una della Croce verde di Chiazzano, i vigili del fuoco e i carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro frontale tra auto: muore ragazzo di 21 anni, gravissima l’amica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario

Un tragico incidente stradale ha segnato la serata del 12 maggio 2025 a Boffalora Sopra Ticino, dove Fabio Di Fulco, 55 anni e vigile del fuoco volontario, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto.

Scontro frontale tra due auto nel Milanese, muore il vigile del fuoco Fabio di Fulco: “Era un gigante buono”

Un tragico scontro frontale si è verificato nel milanese, costando la vita a Fabio di Fulco, 55enne vigile del fuoco volontario descritto come un "gigante buono".

Donna muore nell’incidente, scontro tra auto e furgone

Un tragico incidente si è verificato oggi, 14 maggio 2025, sulla tangenziale ovest di Siena, coinvolgendo un'automobile e un furgone.

Ne parlano su altre fonti

Scontro frontale tra auto: muore ragazzo di 21 anni, gravissima l’amica

Riporta msn.com: Altri due giovani sono rimasti feriti in modo serio e trasportati in codice rosso in ospedale. L’incidente stradale è avvenuto in via Selva ad Agliana ...

Sbanda e si scontra con un’auto. Muore davanti a figlio e nipotini

Secondo msn.com: Sbanda improvvisamente, perde il controllo dell’auto e fa un frontale con la macchina che proviene dalla direzione opposta. È ...

Scontro con un auto, muore motociclista

Secondo rainews.it: L'incidente è avvenuto lungo la statale Aurelia, all'altezza di Follonica. A perdere la vita un uomo di 55 anni residente nel Grossetano.

Grave incidente stradale nel brindisino: auto imbocca contromano la Statale, lo scontro frontale...