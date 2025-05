Scontro auto e bicicletta | grave una minore

Oggi, poco dopo le 13, un grave incidente stradale ha avuto luogo lungo la strada provinciale 25 nel comune di Lucignano, coinvolgendo un'auto e una bicicletta. Una ragazza minorenne, in sella alla due ruote, ha riportato ferite significative. I soccorsi, prontamente attivati dalla centrale operativa del 118 di Arezzo, sono intervenuti per fornire assistenza e trasportare la giovane presso un ospedale.

Un incidente stradale si è verificato oggi poco dopo le 13 lungo la strada provinciale 25 nel comune di Lucignano. Un'auto e una bicicletta si sono scontrate. Ferita una ragazza minorenne che si trovava nella due ruote. Attivati i soccorsi da parte della centrale operativa del 118 di Arezzo. Sul... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Scontro auto e bicicletta: grave una minore

Approfondisci con questi articoli

Scontro tra auto e moto: grave un ventisettenne

Un grave incidente ha coinvolto un’auto e una moto all’Isolotto, nel pomeriggio di venerdì 16 maggio.

Grave incidente ad Arezzo: scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello

Oggi, venerdì pomeriggio, un grave incidente stradale ha coinvolto un furgone portavalori e un’auto all’incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio, ad Arezzo.

Incidente a Torino Aurora: scontro tra auto e scooter all'incrocio, grave il centauro

Un grave incidente si è verificato a Torino, nel quartiere Aurora, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio 2025.

Se ne parla anche su altri siti

Incidente, giovanissima in bicicletta è in codice rosso: investita da un’auto

msn.com scrive: Accade in provincia di Arezzo, a Lucignano. Intervento del 118. La minorenne è stata trasferita con Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena ...

Scontro auto e bicicletta: grave una minore

Come scrive arezzonotizie.it: Un incidente stradale si è verificato oggi poco dopo le 13 lungo la strada provinciale 25 nel comune di Lucignano. Un'auto e una bicicletta si sono scontrate. Ferita una ragazza minorenne che si trova ...

Incidente con la bicicletta, ragazza resta ferita: portata in elicottero alle Scotte di Siena dopo lo scontro con un'auto

Secondo corrierediarezzo.it: Incidente con la bicicletta in Valdichiana questa mattina, domenica 25 maggio. Alle ore 13.22, la centrale operativa 118 di Arezzo ha coordinato un intervento lungo la Strada Provinciale 25, nel comun ...

RAVENNA: Scontro tra auto e bicicletta, grave un anziano | VIDEO