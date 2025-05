Scontri d’auto e un ribaltamento | quattro feriti nel doppio sinistro

Scontri d'auto e un ribaltamento hanno scosso le strade salentine nelle scorse ore, con quattro feriti, ma senza gravi conseguenze. Il più allarmante è stato l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio nel territorio di Otranto, che ha messo in evidenza le insidie della viabilità locale. L'episodio ricorda l'importanza di una guida prudente e attenta per garantire la sicurezza sulle strade.

OTRANTOMORCIANO DI LEUCA – Doppio incidente sulle strade salentine nelle scorse ore e quattro le persone rimaste ferite, fortunatamente senza gravi conseguenze. Quello più preoccupante è parso l’ultimo in ordine di tempo, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, nel territorio di Otranto, sulla... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Scontri d’auto e un ribaltamento: quattro feriti nel doppio sinistro

