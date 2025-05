Sconfitta amara per la Scandone | Monopoli fa valere il fattore campo e si prende gara 1 della semifinale

Sconfitta amara per la Scandone Avellino, che cede a Monopoli nella gara 1 della semifinale play off. La Manelli Basket Monopoli, grazie al fattore campo, si impone con un punteggio di 79-65. Dopo un avvio promettente, i lupi hanno subito un calo nel secondo quarto, perdendo il controllo della partita e riflettendo una prestazione che ha deluso le aspettative dei tifosi.

La Manelli Basket Monopoli si aggiudica gara 1 della semifinale play off sconfiggendo alla tendostruttura di via Pesce la Scandone Avellino con il punteggio di 79-65. Dopo un primo quarto che lasciava ben sperare, i lupi si sono sciolti come neve al sole all'inizio della seconda frazione di...

