Scivola in un dirupo | elitrasportato

Questa mattina, un uomo di 90 anni è scivolato in un dirupo a Patrica, vicino alla sua abitazione in via Sant’Isidoro. L’incidente si è verificato in un’area impervia di campagna intorno alle 10. L’anziano è stato elitrasportato in codice di stabilità a Roma; fortunatamente, è stato trovato cosciente e vigile.

Scivola in un dirupo, 90enne elitrasportato a Roma. Il fatto è avvenuto questa mattina nel territorio di Patrica, in via Sant’Isidoro. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10 in una zona impervia di campagna, proprio vicino a dove abitava l'anziano. L’uomo è stato trovato cosciente e vigile... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Scivola in un dirupo: elitrasportato

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Como, morde un orecchio alla fidanzata e la spinge in un dirupo: arrestato per tentato omicidio

Un’aggressione agghiacciante ha scosso Como nella notte tra il 10 e l'11 maggio 2025, dove un giovane di 25 anni, di origini romene, ha attaccato la fidanzata mordendole un orecchio e spingendola in un dirupo.

Pellegrino scivola e si infortuna sulla via Francigena, soccorso con l’elicottero

Un pellegrino di 60 anni ha subito un infortunio sulla via Francigena, richiedendo l'intervento del Soccorso Alpino e dell'elisoccorso Pegaso.

Como, aggredisce e morde la compagna poi la lancia in un dirupo: arrestato

Un incredibile episodio di violenza si è verificato a Como, dove un giovane rumeno di 25 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e morso la fidanzata, una donna cubana di 30 anni.

Cosa riportano altre fonti

Mandello. Scivola e si infortuna lungo il sentiero del fiume, grave un 78enne

Come scrive msn.com: I soccorsi allertati in codice rosso intorno alle 16 L’uomo, un 78enne, soccorso in codice rosso con diversi traumi MANDELLO DEL LARIO – Soccorsi in azione nel pomeriggio di oggi, giovedì, sopra Soman ...

Incidente sul lavoro in un cantiere, operaio scivola e precipita per diversi metri: in azione i soccorsi, 51 enne elitrasportato in ospedale

Segnala ildolomiti.it: TUENNO. Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 21 maggio in Val di Non a Tuenno: un operaio di 51 anni è scivolato in una scarpata mente si trovava al lavoro in un cantiere. L'allarme ...

Scivola e precipita nel dirupo: giardiniere muore in montagna

Come scrive ilgiorno.it: Il sentiero era stato reso viscido dalla pioggia caduta in nottata San Giacomo Filippo (Sondrio) - È scivolato in un dirupo mentre percorreva il sentiero, in un tratto di terreno forse inzuppato ...

Reggio Calabria, TikToker scivola in dirupo e muore durante un’escursione