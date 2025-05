Sciopero della Fame per Gaza | aderiscono numerosi consiglieri comunali di Benevento

Numerosi consiglieri comunali di Benevento e di altri comuni italiani aderiscono allo sciopero della fame iniziato il 26 maggio per solidarietà con Gaza. Un gesto forte e simbolico, diffuso dal Sud al Nord, che coinvolge varie città italiane e mira a sensibilizzare sulla situazione nel territorio palestinese. In soli tre minuti, si può comprendere l’importanza di questa mobilitazione contro le ingiustizie e per la pace.

Tempo di lettura: 3 minuti Dal 26 maggio inizia uno sciopero della fame ad oltranza in diversi comuni italiani. Dal Sud al Nord, Castelbuono, Mazara del Vallo, Polizzi Generosa, Castel dí Lucio, Gangi, Camini, Sant’Angelo de’ Lombardi, Morra De Sanctis, Benevento, Villaricca, Trevignano Romano, Tollo, Novara, Torino e la giunta regionale dell’Umbria guidata da Stefania Proietti, sono alcuni delle decine degli enti locali che, attraverso i presidenti, i sindaci e i consiglieri comunali, hanno aderito alla proposta del Movimento Europeo di Azione Nonviolenta di digiunare per chiedere alla Nostra Repubblica un chiaro segnale di denuncia degli eccidi che si stanno perpetrando a Gaza, la liberazione di tutti gli ostaggi, la fine delle violenze contro tutti i civili in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sciopero della Fame per Gaza: aderiscono numerosi consiglieri comunali di Benevento

Contenuti che potrebbero interessarti

L'incitamento di Israele al genocidio a Gaza diventa mainstream, è permesso uccidere e far morire di fame un intero popolo

L'incitamento al genocidio da parte di rappresentanti israeliani sta permeando il dibattito pubblico, trasformando un crimine gravissimo in un tema controverso.

Legge sul "fine vita" in consiglio regionale, inizia lo sciopero della fame

Inizia lo sciopero della fame in consiglio regionale per l'approvazione della legge campana sul "fine vita", che regola il suicidio medicalmente assistito.

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia”

A Gaza, il silenzio nasconde una tragedia: 71.000 bambini e 17.000 madri rischiano di morire di fame, mentre la carestia è imminente.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sindaci e amministratori locali: «Digiuniamo per Gaza»

msn.com scrive: I mille amministratori della Rete di Trieste digiunano lunedì 26 maggio. Il coordinatore Russo: non si può assistere passivamente. Si mobilita anche il Mean: sciopero della fame e aule "occupate" ...

Penalisti palermitani aderiscono in massa allo sciopero

Da livesicilia.it: Lo sciopero terminerà il 7 maggio. Per i legali, la normativa “rappresenta un grave offesa ai principi costituzionali e alle garanzie fondamentali dei cittadini”. Tra i punti del decreto che ...

Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio in Palestina

Come scrive pressenza.com: A Gaza la gente soffre la fame e vive al limite di una carestia, causata del blocco israeliano degli aiuti umanitari. Con il nostro sciopero della fame chiediamo il cessate-il-fuoco e la fine del ...

US veterans begin hunger strike for Gaza outside UN headquarters