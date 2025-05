Sciopero Caronte & Tourist Area dello Stretto | rinviata la protesta dei lavoratori

Il previsto sciopero dei lavoratori della Caronte & Tourist "Area dello Stretto" è stato rinviato al 17 luglio, mantenendo la fascia oraria dalle 9.00 alle 17.00. La decisione è stata comunicata dalle organizzazioni sindacali, in seguito alle indicazioni della Commissione di Garanzia sul Diritto di Sciopero, ai sensi della Legge 146/90. La protesta si inserisce in un contesto di tensione per le condizioni lavorative del personale.

Lo sciopero proclamato per il personale della Caronte & Tourist “Area dello Stretto” è stato rinviato al "17 luglio", sempre nella fascia oraria 9.00 – 17.00, in seguito alle indicazioni della Commissione di Garanzia sul Diritto di Sciopero (L. 14690). Lo comunicano le organizzazioni sindacali. ... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Sciopero Caronte & Tourist “Area dello Stretto”: rinviata la protesta dei lavoratori

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Messina, lo sciopero Caronte & Tourist “Area dello Stretto” rinviato al 17 luglio - Lo sciopero proclamato per il personale della Caronte & Tourist “Area dello Stretto” è stato rinviato al "17 luglio" , sempre nella fascia oraria 9.00 ... Riporta msn.com

Lo sciopero Caronte & Tourist “Area dello Stretto” rinviato al 17 luglio - Iscriviti alla newsletter di tempostretto.it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria ... Si legge su msn.com

Sciopero del personale Caronte & Tourist 'Area Stretto': lunedì 26 maggio stop di 8 ore - È stato proclamato uno sciopero di otto ore, dalle 9.00 alle 17.00 di lunedì 26 maggio, dal personale della Caronte & Tourist "Area dello Stretto" . A ... Lo riporta msn.com