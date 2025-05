Sciopero alla Lidl 100% di adesioni

Lo sciopero alla Lidl ha registrato il 100% di adesioni tra i circa 23.000 dipendenti italiani, in protesta contro le politiche della multinazionale tedesca. Non sono state accolte le richieste dei lavoratori, portando a un’adesione totale. La protesta coinvolge i punti vendita in Italia, evidenziando il forte malcontento del personale e la richiesta di migliori condizioni. L’evento rappresenta un momento significativo di mobilitazione nel settore del discount.

«Straordinaria adesione» dei 23 mila dipendenti Lidl allo sciopero proclamato contro la multinazionale tedesca dei discount che in Italia ha oltre 700 punti vendita. L’azienda non ha accolto le richieste . Sciopero alla Lidl 100% di adesioni il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sciopero alla Lidl 100% di adesioni

