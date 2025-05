Sciopero alla Ammann 64 licenziamenti senza traccia di crisi

Venerdì 23 maggio, i dipendenti della Ammann di Bussolengo hanno attuato uno sciopero per protestare contro 64 licenziamenti avvenuti senza alcuna giustificazione legata a una crisi aziendale. I lavoratori si sono radunati in presidio davanti ai cancelli dell'azienda per tutta la mattina, ricevendo il supporto del vicesindaco Massimo Girelli, a testimonianza dell'importanza della loro battaglia per la dignità e i diritti nel mondo del lavoro.

Venerdì scorso, 23 maggio, i lavoratori e le lavoratrici della Ammann di Bussolengo hanno scioperato per l’intera giornata lavorativa e si sono riuniti in presidio davanti ai cancelli dell’azienda dalle 8 alle 11.30. Al presidio erano presenti anche il vicesindaco di Bussolengo Massimo Girelli e... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Sciopero alla Ammann. «64 licenziamenti senza traccia di crisi»

Contenuti che potrebbero interessarti

Procedura di licenziamento per 64 lavoratori di Ammann Italy: via agli scioperi

Lunedì 19 maggio, i dipendenti di Ammann Italy a Bussolengo hanno scioperato spontaneamente dopo l'annuncio di 64 licenziamenti legati alla procedura di delocalizzazione.

Sciopero dei paninari: "A rischio 64 attività. Il contratto è scaduto"

Oggi, durante Milan-Monza allo stadio di San Siro, si svolge lo sciopero dei “paninari” e “magliettari”, coinvolgendo 64 attività a rischio.

VIDEO | Sciopero delle cooperative sociali: protesta in Regione, tensione tra Bucci e Balleari

Mattinata di alta tensione in consiglio regionale a causa dello sciopero nazionale delle cooperative sociali, indetto dal sindacato Usb.

Se ne parla anche su altri siti

Ammann di Bussolengo, 64 licenziamenti: sciopero e presidio dei lavoratori

Lo riporta veronaoggi.it: La Ammann di Bussolengo annuncia l'avvio della procedura per 64 licenziamenti: sciopero e presidio dei lavoratori.

Ammann Italy, avviata procedura di licenziamento per 64 lavoratori di Bussolengo, sciopero e presidio davanti ai cancelli dell’azienda

Riporta ildiariodellavoro.it: Lo scorso lunedì 19 maggio i lavoratori e le lavoratrici di Ammann Italy, azienda che produce impianti di asfalto, macchine ...

Procedura di licenziamento per 64 lavoratori di Ammann Italy: via agli scioperi

Segnala veronasera.it: La prima protesta spontanea è avvenuta lunedì, mentre per venerdì è in programma anche un presidio davanti all'azienda di Bussolengo. I sindacati hanno definito la scelta di delocalizzare in Turchia p ...