Scienza magia e boomerang | il gran finale del festival Fosforo

Il festival Fosforo a Senigallia si conclude con un grande evento al Teatro La Fenice, alle 21:30, intitolato "Scienza e magia". Protagonisti Andrea Paris e Alessandro Gnucci presentano uno spettacolo sorprendente che unisce scienza e magia, offrendo al pubblico un finale coinvolgente e spettacolare. Durante la giornata, sono stati numerosi gli appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica e alla cultura, rendendo questa edizione memorabile.

Gran finale per " Fosforo – La festa della Scienza " a Senigallia. Tanti gli appuntamenti previsti anche oggi, a partire da quello che avrà come protagonisti Andrea Paris e Alessandro Gnucci al Teatro La Fenice (ore 21.30). E’ ‘ Scienza e magia ’, spettacolo sorprendente in cui la magia di Andrea Paris, prestigiatore, attore e finalista di Italia’s Got Talent, si intreccia con le spiegazioni scientifiche di Alessandro Gnucci, divulgatore e animatore scientifico. Tra trucchi, esperimenti e tanta ironia, il pubblico verrà guidato in un viaggio affascinante dove nulla è come sembra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it